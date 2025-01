Série sobre veganismo estreia neste sábado na TV Brasil

A partir deste sábado (25), aexibe a série documental inédita Quero Ser Veg, produção independente apresentada pela atriz Mayana Neiva sobre veganismo. O conteúdo abre a nova faixa de programação do canal público com atrações culinárias.

A nova obra entra no ar às 12h30. Na sequência, às 13h, o destaque é o Xodó de Cozinha, formato original da emissora apresentado pela chef Regina Tchelly. O programa recebe convidados para preparar receitas e conversar sobre alimentação saudável e sustentável, com uso integral dos alimentos.

De forma leve e divertida, o seriado aborda os principais motivos alegados por quem evita aderir ao veganismo, mas flerta com a ideia. "Cada episódio fala sobre uma razão pela qual as pessoas não se tornam veganas. Vou mergulhar nessas desculpas", revela a apresentadora Mayana Neiva.

O seriado Quero Ser Veg destaca mitos sobre a nutrição baseada totalmente em vegetais. A produção aborda aspectos da dieta vegana com descontração e conteúdo sério. Com cinco documentários de 26 minutos, a estreia na telinha da TV Brasil quebra preconceitos da população sobre esse estilo de vida.

As edições do programa Quero Ser Ver descomplicam a cozinha ao esclarecer dúvidas de pessoas que não fazem refeições veganas por motivos diversos: preço alto para comer bem, suposta falta de praticidade no preparo das receitas, ausência de sabor; valor nutricional baixo e ideia de que é apenas uma "modinha".

Primeiro seriado a discutir o tema na televisão aberta, a atração oferece a oportunidade para descobrir outras formas de se relacionar com a comida e entender como é possível evitar o consumo de proteínas animais. "Acho que será uma experiência nova para uma parcela da população assistir à série bem na hora do almoço. Espero que as pessoas se sintam provocadas, no bom sentido, a mudar algo", sugere.

Mayana Neiva explica que a proposta é criar uma identificação com o público. "Muitas das pessoas que vão ver o programa talvez estejam num lugar parecido com o meu. Porque eu não sou vegana e me sinto nesse questionamento. Quero botar aqui o meu processo", pontua a atriz e cantora que completa. "Tô tentando substituir. Estou me desconstruindo devagar. Eu quero ser veg", argumenta.

A apresentadora aprende a cozinhar receitas e prepara os pratos com a chef Dani Lima. Nos episódios, Mayana Neiva percorre feiras para escolher ingredientes e vai até restaurantes para apurar o paladar e experimentar iguarias. Com depoimentos de especialistas, a produção documental busca quebrar tabus ao trazer as visões e as práticas sobre o veganismo no relato de pessoas comuns.