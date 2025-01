Neto de Mãe Bernadete vive sob escolta e sem emprego

A yalorixá de candomblé era presidente da Associação Etnodesenvolvimento Muzanzu, uma das entidades atuantes no local. Ela foi executada com pelo menos 25 tiros, diante dos três netos. As autoridades que investigam e acompanham o caso, como o Ministério Público da Bahia, entendem que se tratou de um recado de violência deixado por uma facção que pretendia se expandir pela região e quis silenciar Mãe Bernadete quando ela questionou a abertura de um ponto de drogas na comunidade quilombola.

"Eu tentei trabalhar e acabou que, com a agenda da comunidade somada ao processo criminal de minha avó, que estava em fase de audiências de instrução, tive que sair daquele emprego novamente. Então, enfrento o desemprego praticamente desde que perdi minha avó. Nesse tempo, tive que viver com apoio de terceiros, com uma dependência financeira absurda", lamenta Wellington.

A ocupação profissional teve grande importância para o jovem, que também lida com o luto pelo pai, o também líder Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, conhecido como "Binho do Quilombo", no mesmo contexto de violência que mais tarde viria a recair novamente sobre a comunidade, com a execução de sua avó. Por isso, quando a perdeu, ampliou-se a sensação de desamparo. Jurandy Wellington Pacífico dos Santos, irmão de Binho e tio de Wellington, também vive sob escolta da Polícia Militar (PM).