Complexo Cultural Júlio Prestes, em SP, terá nova sala de eventos

Como parte das celebrações pelo aniversário de São Paulo, comemorado neste sábado (25), o Complexo Cultural Júlio Prestes inaugura novo espaço dedicado à cultura. A Estação CCR das Artes será um novo equipamento cultural na cidade, com sala para espetáculos e eventos funcionando dentro do complexo, que já inclui a Sala São Paulo.

Com capacidade para receber 543 pessoas, a sala de espetáculos é fruto de uma parceria da Fundação Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) com o governo de São Paulo e o Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Além disso, o Instituto CCR participa da parceria por meio da Lei Rouanet.

“A Estação CCR das Artes, localizada no Complexo Cultural Júlio Prestes, no centro de São Paulo, é uma nova sala de espetáculos e eventos que integra mobilidade urbana e cultura. Idealizada como ponto de convergência entre o cotidiano de milhões de pessoas e o acesso à arte, a estação tem como objetivo democratizar o acesso à cultura, formar novas plateias e ampliar o alcance de diversas manifestações artísticas”, disse Renata Ruggiero, presidente do Instituto CCR, em entrevista à Agência Brasil .

A Estação CCR das Artes ocupará o antigo concourse (saguão) da Estação Júlio Prestes, que ainda preserva sua arquitetura original, com vitrais coloridos da tradicional Casa Conrado e três imponentes lustres. O projeto arquitetônico do novo equipamento cultural da cidade é do escritório Dupré Arquitetura.

O espetáculo terá participação da cantora Virgínia Rosa, da São Paulo Companhia de Dança, do Coro Acadêmico da Osesp, de um Quarteto de Cordas formado por músicos da Osesp, do acordeonista Toninho Ferragutti, de um ensemble da São Paulo Big Band, da pianista Juliana Ripke e da companhia Mundo do Circo.

“O trem imaginário — descarrilado do trilho de caminhos óbvios, estreitos e tortuosos — agora pertence a todas as artes performáticas. O destino dessas tantas viagens, ora desafiadoras e abruptas, ora tranquilas e planejadas, agora é a estação da dança, da música, do teatro, do cinema. O importante, para nós, é que seja o destino das artes, da diversidade, de tanta história e memória, e de tanto futuro. A ideia é o compartilhamento e a promoção da cocriação dos movimentos artísticos, com a nossa cultura e com o que São Paulo simboliza: inovação”, explicou Marcelo Lopes, diretor executivo da Fundação Osesp e responsável pela concepção artística do espetáculo.

Ao longo do ano, o espaço deve receber diferentes expressões artísticas, além de atividades educacionais e socioculturais. “A Estação CCR das Artes terá programação diversificada que contempla músicas clássica e popular, dança, teatro, literatura, cinema e iniciativas educacionais. Com estrutura flexível, o espaço foi projetado para atender diferentes formatos de espetáculos e eventos, contando com uma plateia de até 543 pessoas e um palco de 160 m², ambos modulares. Além disso, a programação será cuidadosamente elaborada para tornar a cultura mais acessível e inclusiva, com ingressos disponíveis pelo site da Sala São Paulo.

A programação oficial de eventos destinados ao público será divulgada em breve”, disse a presidente do Instituto CCR.