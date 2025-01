Inscrições adiadas do Fies devem ser complementadas até sexta-feira, 24

Fies 2025: confira data programada para inscrição, de acordo com Ministério da Educação / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Estudantes que tiveram as inscrições adiadas, referentes aos dois processos seletivos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em 2024, deverão complementá-las até esta sexta-feira, 24, no site oficial do Fies Seleção. Para fazer a complementação, é necessário atender aos demais requisitos, prazos e procedimentos para concessão do financiamento, conforme previsto no edital n°1/2025. Regras e cronogramas estão disponíveis no edital e a íntegra pode ser conferida no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Após complementar a inscrição, o aluno deverá validar as informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior. A documentação exigida pode ser entregue de forma física ou eletrônica.

O processo de entrega deve ser realizado a partir do dia seguinte à complementação da inscrição e em até cinco dias úteis. Além disso, o estudante precisa ainda validar suas informações junto a um agente financeiro no prazo de até dez dias, que são contados a partir do terceiro dia útil após a validação da inscrição pela CPSA. Dependendo da disponibilidade do agente financeiro, a contratação poderá ser feita de forma presencial ou digital. Fies: o que é e quem pode participar? O Fies é uma ação do Governo Federal destinada a financiar a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos e com avaliação positiva nos processos de avaliação conduzidos pelo Ministério da Educação.

A iniciativa é destinada prioritariamente a estudantes que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil. É proibida uma nova concessão de financiamento a um estudante inadimplente com o Fies ou o Programa de Crédito Educativo. Pode se inscrever no Fies quem tiver participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e tiver obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos, bem como nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos. Para realizar a complementação, é necessário atender aos requisitos, prazos e procedimentos para concessão do financiamento, conforme previsto no edital.