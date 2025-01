Curso promove troca de experiências na Escola de Música de Brasília 

A programação inclui dez cursos virtuais, cinco oficinas presenciais e transmissões ao vivo, buscando democratizar o acesso de participantes de todo o Brasil. Além disso, oferece concertos diários nos teatros da escola, com destaque para apresentações especiais no início e no encerramento do evento.

O ex- aluno, professor e agora diretor da Escola de Música, Davson Souza destaca a importância do evento para a carreira dos músicos. “Dá um quê de nostalgia, e bastante emoção, porque a participação nestes festivais costuma ser muito definitiva na carreira do músico, pois serve para várias coisas. É um ambiente de vivência e realização musical muito intenso. Os alunos têm aula de manhã e à tarde. À noite, tem os concertos.”

Inspirado pelo instrumentista Pedro Aguiar, o aluno Bruno Vidany escolheu estudar Violão Erudito após ouvir o álbum Les années folles, do instrumentista e professor. “Sou um aspirante a músico. Fiquei sabendo do curso através do meu pai, que me incentivou a me inscrever. Escutei um álbum do Lula Galvão e um do Pedro Aguiar, e me identifiquei mais com o Violão Erudito”, disse ele.

Confira a programação completa no site do Civebra