Banco do Brasil lança funcionalidades para PCD em aplicativo

As pessoas com deficiência (PCD) ou com dificuldades visuais correntistas do Banco do Brasil (BB) terão mais facilidade para usar o aplicativo da instituição. O banco tornou-se o primeiro do país a permitir a personalização da fonte em todo o aplicativo e o aumento dos atalhos da área de toque na tela inicial.

As novidades, ressalta o BB, foram testadas por um time de funcionários com deficiência, para atender às necessidades de inclusão. Em 2024, 74 mil clientes do banco se autodeclararam PCD no aplicativo.

Apesar de destinada às pessoas com alguma deficiência, os novos recursos estão disponíveis a todos os clientes pessoas físicas. Para ter acesso às novidades, basta fazer login no aplicativo, clicar em “Perfil” e depois no campo “Acessibilidade”. A personalização do tamanho de fontes e de atalhos é oferecida para a versão 9.47 do aplicativo ou superior.

Além das opções de personalização, a nova tela inicial do aplicativo apresenta o recurso "Fale com o BB", que oferece atendimento direto via WhatsApp com opções voltadas para o público PCD. Segundo o banco, as ferramentas de acessibilidade permitem uma experiência mais prática para pessoas com baixa visão e atendem a clientes que preferem interfaces com fontes e áreas de toque maiores.