Helicóptero com quatro pessoas cai em SP; uma criança e o piloto são resgatados com vida

Segundo o Corpo de Bombeiros, Edenilson de Oliveira Costa , o piloto resgatado com vida, estava consciente e foi encaminhado para um hospital da região. As vítimas do acidente são o empresário André Feldman e a mulher dele, que não teve o nome divulgado.

O helicóptero saiu, na noite de quinta, 16, do aeroporto Campo de Marte, localizado na Zona Norte de São Paulo, rumo ao município de Americana, no interior de São Paulo. No trajeto, a aeronave teria feito uma parada no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste do Estado. As informações são do G1.

A chamada de desaparecimento do transporte teria sido recebida às 23h28, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O sinal de GPS (Global Positioning System - Sistema de posicionamento Global) teria sumido às 20h34.