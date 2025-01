Escolas do Grupo Especial do Rio começam ensaios técnicos no dia 25

Os ensaios técnicos das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que costumam atrair grande público para a Passarela do Samba, da Marquês de Sapucaí, no centro da cidade, vão começar no dia 25. A primeira agremiação será a Unidos de Padre Miguel, que ao ser campeã na Série Ouro em 2024, conquistou o direito de integrar o Grupo Especial, considerado a elite do carnaval do Rio. Os ensaios técnicos das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que costumam atrair grande público para a Passarela do Samba, da Marquês de Sapucaí, no centro da cidade, vão começar no dia 25. A primeira agremiação será a Unidos de Padre Miguel, que ao ser campeã na Série Ouro em 2024, conquistou o direito de integrar o Grupo Especial, considerado a elite do carnaval do Rio.

Na primeira etapa, até o dia 15 de fevereiro, as agremiações vão mostrar parte do que estão preparando para o Rio Carnaval 2025, sempre aos sábados, a partir das 19h, com entrada gratuita. A programação neste dia atende a um pedido de componentes, que até o ano passado, depois de desfilarem aos domingos saíam tarde do Sambódromo tendo que trabalhar na segunda-feira logo cedo. Isso sem contar com as dificuldades que encontravam nos transportes na volta para casa.

A partir do dia 20 de fevereiro, poucos dias antes dos desfiles oficiais, as escolas retornarão para um segundo ensaio técnico inédito. Nesses dias, as agremiações farão testes de luz e som da Passarela do Samba e contarão com os mesmos sistemas sonoros e de iluminação da apresentação oficial. Calendário da primeira fase: Dia 25/1

19h - Unidos de Padre Miguel 20h30 - Unidos da Tijuca 22h - Mocidade Independente

Dia 1º/2 19h - Paraíso do Tuiuti 20h30 - Beija-Flor

22h - Mangueira Dia 8/2 19h - Vila Isabel