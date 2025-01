TV Brasil reexibe programa premiado sobre emergência climática

apresenta nesta segunda (13), às 23h, a edição do programa Caminhos da Reportagem reconhecida com o Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo. Com o título Terra em cinzas: as queimadas de 2024, a produção foi a ganhadora na categoria de reportagem nacional que no ano passado teve foco na temática da emergência climática.

A matéria especial foi exibida originalmente no dia 21 de outubro na programação da emissora pública. O conteúdo pode ser conferido no app TV Brasil Play e no YouTube da TV Brasil.

A edição premiada teve o apoio do Governo do Mato Grosso do Sul, ICMBio/PrevFogo - Ibama, Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (Gretap/MS), Zoológico de Brasília, Instituto Arara Azul e Instituto Caiman, que cederam imagens para a TV Brasil .

O programa vencedor revela que em 2024 o Brasil registrou um dos piores recordes de queimadas na história. As temperaturas alcançaram os maiores níveis e uma seca prolongada cooperou para que o fogo se alastrasse rapidamente. Um rastro de destruição chegou às cidades, em forma de incêndios, mas também de fumaça. Essa condição fez o país estar entre os piores índices de poluição do ar ao longo de vários dias.

Já a reportagem Clima extremo, também realizada pela equipe do Caminhos da Reportagem, conquistou a segunda colocação na mesma categoria. A atração também está no app TV Brasil Play e no YouTube da TV Brasil.

"Não existe fogo espontâneo, ele não nasce do nada só porque está quente ou porque está seco, sempre há uma ignição, em qualquer bioma brasileiro". A mão do homem foi a grande responsável pela destruição vista este ano.

A reportagem do canal público mostra que desde 2010 não são registradas tantas queimadas como em 2024, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O coordenador de manejo integrado do fogo do ICMBio, João Morita, foi enfático.

O Cerrado foi o segundo bioma com maior número de queimadas, com 32,3% dos focos de incêndio no Brasil. Um dos grandes incêndios ocorreu no início de setembro, na capital do país. A Floresta Nacional (Flona) de Brasília ardeu por cinco dias e teve 45,85% do território destruído.

Durante dias, a fumaça se espalhou pela cidade. "Foi um incêndio que ocorreu, na minha avaliação, de forma criminosa, intencional. Foram dois focos de incêndio, com três quilômetros de distância, e as frentes se encontraram, os animais foram jogados diretamente no fogo", explicou Fábio Miranda, diretor da Flona de Brasília.

O pesquisador Luiz Aragão, do Inpe, afirmou que no Cerrado o fogo ocorreu principalmente em grandes fazendas. "Quase 40% dos focos ocorreram em grandes propriedades rurais e 30% em áreas naturais. O que pode estar ocorrendo é um processo de desmatamento ou também de fogo que perde o controle e se alastra sobre áreas de proteção natural", analisou.