Incêndio no centro do Rio atinge lojas do camelódromo da Uruguaiana

Mais de 60 bombeiros de 10 quartéis diferentes foram mobilizados na manhã deste domingo (12) para combater um incêndio no camelódromo da Uruguaiana, polo de comércio popular no centro do Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, moradores compartilham imagens das chamas e da fumaça, que podem ser vistas de diversos pontos da cidade.

"Não há vítimas na ocorrência", informou em nota o Corpo de Bombeiros. De acordo com o texto, o fogo atinge parte dos boxes do camelódromo. As lojas afetadas se situam no cruzamento da Rua dos Andradas com a Rua Senhor dos Passos, próximo à entrada da estação do metrô.