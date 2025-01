Corpo de fotógrafo brasileiro que desapareceu em Paris é encontrado no Rio Sena

Flávio de Castro Sousa estava desaparecido desde o dia 26 de novembro do ano passado

O corpo do fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa, 36, que estava desaparecido desde o dia 26 de novembro, foi encontrado no Rio Sena, em Paris, no último dia 6. Exames de DNA confirmaram a identidade da vítima.

Na noite anterior à data marcada para retornar ao Brasil, programada para 26 de novembro, o fotógrafo caiu no Rio Sena e chegou a ser hospitalizado. Após a liberação médica, o rapaz foi visto pela última vez próximo ao Rio, flagrado por câmeras de segurança. As informações são do jornal Folha de São Paulo.