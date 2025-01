Secretário morto por guarda em SP: tudo o que se sabe sobre caso

Guarda civil se entregou à Polícia horas depois do crime, que teria sido motivado por mudanças na escala de trabalho. Veja o que se sabe sobre o caso

Na tarde em que ocorreu o crime, Adilson estava reunido com os agentes municipais para “esclarecer as mudanças” na escala de trabalho. Marival foi informado de que deixaria seu trabalho interno administrativo para atuar nas ruas, conforme o líder da Guarda Civil Municipal.

Prefeito de Osasco, Gerson Pessoa decretou luto oficial de três dias na cidade em virtude da morte do secretário-adjunto. O sepultamento de Adilson Moreira está programado para 17 horas desta terça, 7.

Secretário-adjunto morto por guarda em SP: como ocorreu o crime?

O secretário marcou uma reunião com os guardas-civis municipais da cidade na Sala Oval da prefeitura, para discutir a estrutura da corporação no novo governo. Gerson Pessoa não estava no prédio.

Em uma discussão com o secretário, o guarda sacou a arma e fez os disparos. As outras pessoas que estavam no local saíram correndo e o agressor trancou a porta.

Ele manteve o secretário como refém por cerca de duas horas e o Grupo de Operações Táticas Especiais (Gate) teve que negociar para que ele se entregasse.