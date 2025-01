Prêmio de Fernanda Torres une Brasil, diz diretora de Festival do Rio

A diretora do Festival do Rio destacou ainda que basear o filme na história e trajetória de luta de Eunice Paiva, esposa de Rubens Paiva, ex-deputado federal levado preso e morto na época da ditadura militar no Brasil, é mais um ponto positivo do filme Ainda Estou Aqui. Enquanto, em geral, seria tratado pela tragédia, o filme traz a trajetória e a vitória dessa mulher. “Tem ainda uma coisa mais linda ainda que é a Fernanda Montenegro, uma mulher também, uma atriz brasileira que estava lá há 25 anos com [o filme] Central do Brasil e dessa vez é a Fernanda, a Nanda, a filha, que fecha esse ciclo virtuoso de mostrar uma história e uma história fora do Brasil, que atravessa as nossas fronteiras”, observou.

Ilda lembrou ainda que Fernanda Torres foi também a primeira atriz brasileira a ganhar o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes com o filme Eu Sei que Vou Te Amar, dirigido por Arnaldo Jabor, em 1986. “Isso também completa um grande ciclo virtuoso para a Nanda. Acho que a gente pode trazer essas histórias que conversam muito profundamente com o país e a gente vê que hoje a delicadeza do filme conversa com o mundo todo”.

Venceu em português

A atriz Leandra Leal comemorou no seu perfil no Instagram o prêmio de Fernanda Torres, uma mulher que venceu falando em português e abriu um caminho para a arte, além de contar uma história que não pode ser esquecida.

“Foi final de copa do mundo! Emocionante! Uma atriz, mulher, escritora, artista, filha de artistas, falando português, ganhou o globo de outro!!!! Fernanda abriu uma porta gigantesca com talento, amor e arte! Grata Fernanda! Viva Eunice e a memória, a importância de contar histórias para não esquecer!”.