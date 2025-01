Mulher é presa por ocultação de cadáver da filha de 6 anos em Itaboraí

A investigação começou com denúncias feitas por vizinhos, que perceberam um cheiro forte vindo da casa e identificaram que mãe e filha não eram vistas desde o período do Natal. Preocupados, os moradores chamaram a Polícia. Quando os agentes chegaram ao local, o dono da casa tentou acessar o imóvel, mas não obteve sucesso.

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil na última sexta-feira, 3, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, suspeita de ocultar cadáver. Ela foi presa após a descoberta do corpo da filha de 6 anos, em avançado estado de decomposição, dentro da residência da família, no bairro Sossego.

Foi encontrado ainda um caderno com anotações misteriosas, incluindo uma contagem regressiva, o que leva a polícia a tratar o caso como homicídio. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) continua com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso. As informações são do jornal O Globo.