Perry, burro que inspirou o personagem de ‘Shrek’, morre aos 30 anos

Em 1999, Perry foi usado como modelo para o personagem "Burro", da animação 'Shrek' / Crédito: Divulgação/Barron Park Donkeys

Perry, animal que serviu de inspiração para o personagem “Burro”, do filme ‘Shrek’ (2001), morreu aos 30 anos, na última quinta-feira, 2. O animal vivia no parque Barron Donkeys, na Califórnia, Estados Unidos, tendo chegado ao local com apenas 3 anos, em 1997. Em seus últimos dias de vida, os responsáveis pelo parque informaram que Perry sofria com dores de uma doença chamada laminite, que não tem cura. Com uma expectativa de vida que varia entre 27 e 40 anos para a espécie, o animal enfrentou uma série de problemas de saúde ao longo dos últimos anos. Em uma nota publicada nas redes sociais, o parque divulgou que Perry “era um membro querido de nossa comunidade e sabemos que muitas pessoas serão tocadas por sua morte”.

No site do parque, os responsáveis relatam que, em 1999, uma equipe da Pacific Data Images, empresa americana de animação, posteriormente adquirida pela Dreamworks, visitou o parque para estudar o comportamento da espécie. Apesar do sucesso do longa, informações divulgadas no site do Barron Donkeys ressaltam que o nome de Perry não foi mencionado nos créditos do filme. Segundo eles, a equipe realizou apenas uma doação de 75 dólares para o pasto. O parque informou que, além da inflamação nas lâminas dos cascos dos cavalos, conhecida como laminite, Perry enfrentou doenças como artrite e a síndrome de Cushing equina, doença endócrina responsável por causar distúrbios hormonais. Ao Washington Post, a cuidadora Jenny Kiratli informou que a organização desembolsa cerca de 40 mil dólares por ano com cuidados de rotina.