Família busca jovem desaparecida após sair do trabalho em Belém

/ Crédito: Reprodução/Polícia Civil do Estado do Pará

A família de Ketelem Aline Pinho de Souza, 24, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O), após o desaparecimento da jovem durante a noite do último sábado, 4, em Belém, capital do estado do Pará.

Segundo o documento, Ketelem saiu do trabalho por volta das 23h40min em direção à casa do namorado. Durante o percurso, ela enviou uma mensagem de texto ao parceiro afirmando que não sabia por onde estava andando. As informações são do G1 Pará.