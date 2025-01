Influencer Ruyter Poubel é investigado por supostos golpes com apostas

Influencer acumula mais de 20 milhões de seguidores nas redes. Operação indica que ele lucrava com as perdas das vítimas

O influenciador digital Ruyter Poubel está sendo investigado por supostos crimes praticados virtualmente . Com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, ele - de acordo com a apuração da Polícia Civil - teria aplicado golpes e lucrado com perdas de seguidores em casas de apostas onlines .

O influenciador, segundo a Polícia, recebia uma comissão das casas de apostas, lucrando com as perdas e esbanjando riqueza - provinda dos golpes - nas redes sociais.

Leia mais Como a "pandemia" de apostas online contamina a mente e o bolso dos brasileiros

Sobre o assunto Como a "pandemia" de apostas online contamina a mente e o bolso dos brasileiros

As empresas investigadas possuem mais de sete mil reclamações no site 'Reclame Aqui', segundo apurou o G1. Dezenas de boletins de ocorrências também estariam registrados, somente no estado de São Paulo.

Investigação do influenciador Ruyter Poubel está sob sigilo

A operação mobilizou 41 policiais civis, 16 viaturas, 22 agentes em São Paulo e 19 em outros Estados. Houve mandados no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. A investigação está sob sigilo e começou a partir de denúncias de vítimas com grandes perdas financeiras.