MetrôRio: bilhete para o Réveillon só pode ser comprado online

Quem for usar o metrô para ir à festa da passagem de ano na orla do Rio terá que comprar o bilhete digital por QR Code. De acordo com o MetrôRio, esta será a única maneira de ter o bilhete.

Ele pode ser comprado pelo app ou site do Metrô até as 18h desta terça-feira, 31 de dezembro, pago com cartão de crédito ou PIX e será acessado assim que o pagamento for confirmado.