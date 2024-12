Hoje é Dia: semana da festa de Réveillon tem Dia do Domínio Público

Com o 2024 já em seus dias finais e com o 2025 chegando, temos como principal destaque da semana, justamente, o ano novo. Duas datas importantes ocorrem no dia 1º de janeiro (que cai na próxima quarta-feira): o Dia da Confraternização Universal e o Dia do Domínio Público. .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/

Começa a operar a primeira estação de televisão UHF, em Bridgeport, nos Estados Unidos (75 anos) É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Morte do escritor do romantismo, político, pintor, caricaturista, arquiteto, crítico e historiador de arte, professor, diplomata e jornalista gaúcho Manuel José de Araújo Porto-Alegre (145 anos) - primeiro e único barão de Santo Ângelo, foi fundador de várias revistas, dentre elas a "Nitheroy", revista brasiliense, divulgadora do gênero literário romântico e "Lanterna Mágica", publicação de humor político Nascimento do produtor musical, cantor, compositor, dublador, músico e locutor fluminense Aloysio de Oliveira (110 anos) - figura-chave na internacionalização da música popular brasileira. Nascimento da psicanalista, escritora e jornalista gaúcha Carmen da Silva (105 anos) - uma das precursoras das discussões de gênero no Brasil. Em suas colunas antecipou debates de temas como a posição da mulher no mercado de trabalho, divórcio e pílula anticoncepcional Fundação do Banco Central do Brasil (60 anos) Dia da Corrida Internacional de São Silvestre - realizada desde 1925 na cidade de São Paulo Divulgação dos resultados do Censo Experimental realizado em Brasília, que revelou um crescimento populacional exponencial desde os primórdios da construção da capital (65 anos) Nascimento do cantor, compositor e violinista fluminense Francisco Libório Feitosa, o Chico Feitosa (90 anos) - foi produtor e apresentador da Rádio MEC, inclusive de um programa com seu nome: "Bossa Nova e as histórias de Chico Feitosa" Morte do marchand e artista plástico pernambucano Marcantonio Vilaça (25 anos) Lançamento do Jornal Folha de São Paulo (65 anos) Janeiro Branco - mês de conscientização da saúde mental e emocional Dia da Confraternização Universal Dia do Domínio Público Transferência do Arquivo Nacional para a sua atual sede, ocupando um dos edifícios da antiga Casa da Moeda, um dos mais belos prédios construídos no século XIX, na Praça da República (40 anos) Criação do Itapoã, Região Administrativa XXVIII (20 anos) Morte do escritor, filósofo, romancista, dramaturgo, jornalista e ensaísta franco-argelino Albert Camus (65 anos) Nascimento do ator, cantor e compositor paulista Domingos Zeminian, o Ruy Rey (110 anos) Morte do poeta e dramaturgo estadunidense Thomas Stearns Eliot, o T.S. Eliot (60 anos) Dia Mundial do Braille