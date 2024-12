Avenida Atlântica será fechada às 8h do dia 31 para o Réveillon

A prefeitura do Rio de Janeiro informou, nesta quinta-feira (26), que a Avenida Atlântica, em Copacabana, na zona sul da cidade, será totalmente interditada para o tráfego de veículos às 8h do dia 31 de dezembro, devido à festa de réveillon. A partir desse horário, só poderão acessar a praia de Copacabana os pedestres que passarem por revista da Polícia Militar.

De acordo com a prefeitura, 17 ruas que dão acesso à Avenida Atlântica, ou seja, a via que margeia a praia, terão pontos de bloqueio com revista policial. Os pedestres passarão por detectores de metal. Será proibido o acesso à festa com itens que possam causar perfurações ou cortes, inclusive garrafas de vidro.

Para evitar problemas de segurança na praia de Copacabana, a Polícia Militar também acompanhará a movimentação dos visitantes com a ajuda de 78 torres de observação instaladas ao longo da orla e que contarão com câmeras de reconhecimento facial.

“Não pode levar garrafa de vidro para a praia de Copacabana, porque sempre foi, nos réveillons do Rio de Janeiro, a principal razão de atendimento médico nos postos instalados pela prefeitura [em Copacabana]”, disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

A partir do primeiro minuto de terça-feira (31), ônibus fretados não poderão mais entrar no bairro. Às 18h, as pistas da Avenida Infante Dom Henrique, no Aterro do Flamengo, serão interditadas.

Além do fechamento da Avenida Atlântica às 8h, o esquema de trânsito no bairro envolverá várias interdições e suspensão de vagas de estacionamento de rua, a começar pela segunda-feira (30), quando a partir das 18h, 3 mil vagas do bairro serão suprimidas.

Para acessar a praia de Copacabana, será preciso desembarcar dos ônibus em Botafogo ou Ipanema e seguir caminhando para o local da festa. Outra opção é usar o metrô, mas quem for em direção a Copacabana das 19h a 0h do dia 31, ou sair do bairro de 0h às 5h do dia 1º, só poderá embarcar com bilhete especial, em formato de QR code, a ser comprado no site ou aplicativo do Metrô Rio.

As vias do bairro serão reabertas às 5h de 1º de janeiro de 2025, com exceção da Avenida Atlântica, cuja pista do lado dos prédios só será liberada às 10h e a pista do lado orla, às 18h.

O Centro de Operações da prefeitura (COR) manterá um posto avançado em Copacabana, com 240 câmeras e dois drones para acompanhar os movimentos de entrada e saída da festa.