TV Brasil exibe musical “Pedro e Paula” no dia de Natal

Como parte da programação especial de Natal, atraz ao público nesta quarta-feira (25), às 11h, o musical “Pedro e Paula”. O espetáculo, especialmente voltado para as crianças, foi gravado no icônico Teatro Amazonas, em Manaus (AM). A exibição é fruto de uma parceria com a TV Encontro das Águas, integrante da).

“Pedro e Paula” é dirigido por Tércio Silva, com direção musical e regência de Marcelo de Jesus, e composição de Tim Rescala. A história acompanha duas crianças que se encontram na véspera de Natal e embarcam em uma aventura repleta de imaginação.

A obra destaca-se pela participação de talentos locais, incluindo membros do Balé Folclórico do Amazonas, coral infantil do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro, músicos da Amazonas Filarmônica e artistas selecionados em audições específicas.

O cenário e os figurinos são assinados por Giorgia Massetani e contribuem para a magia da apresentação, proporcionando visual impactante no palco.

A produção é uma celebração do poder da amizade e do espírito natalino, com mensagens como união, alegria, paz e solidariedade.