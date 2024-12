Temporal paralisa SP, deixa milhares sem energia e causa desabamentos

Até as 20h de sábado, quase 88 mil imóveis estavam sem energia elétrica

Na região metropolitana, mais de 660 mil clientes da concessionária Enel chegaram a ficar sem luz. Até as 20h de sábado, quase 88 mil residências continuavam sem energia elétrica.

Um forte temporal atingiu a cidade de São Paulo nesse sábado, 21. Com o excesso de água, a cidade e os órgãos de prevenção a desastres naturais ficaram em estado de atenção. A capital paulista recebeu grandes volumes de chuva desde sexta-feira.

Na Avenida 9 de Julho, uma das principais da cidade, o trânsito foi interrompido diante do volume que alguns trechos da via impossibilitavam a passagem de veículos, deixando moradores dos prédios ilhados em seus condomínios.

Chuva em SP: vias alagadas e congestionamentos

Os bairros de Itaquera, Itaim Paulista e Penha, na Zona Leste da cidade, estavam em estado de alerta durante a tarde de sábado, segundo informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE)da capital. A Defesa Civil confirmou o transbordamento dos córregos Ponte Rasa, Três Pontes e Itaim, com os volumes de água voltando ao normal após a passagem dos temporais.

No centro de São Paulo, parte do teto do Terminal Bandeira desabou devido à chuva. Além da 9 de Julho, a Avenida Brasil, a rua Padre Viegas, o túnel João Paulo II e outros pontos ficaram intransitáveis em ambos os sentidos devido ao volume de água dos alagamentos.

A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET) informou que os alagamentos causaram lentidão no trânsito e congestionamentos em todas as regiões da cidade. Na Zona Oeste da Capital a lentidão foi de 152 km; outros 220 km foram registrados na Zona Leste.