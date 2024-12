Acusados de espacar homem negro até a morte no estacionamento do Carrefour são soltos pela Justiça

Imagens das agressões circularam nas redes sociais e ganharam repercussão em todo o país / Crédito: Reprodução/Redes sociais

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) mandou soltar, nessa segunda-feira, 16, três réus, acusados de homicídio qualificado pela morte de João Alberto Silveira Freitas. A vítima, um homem negro de 40 anos, foi espancado até a morte em um estacionamento do Carrefour, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às vésperas do feriado do Dia da Consciência Negra. A decisão do TJRS se baseou no entendimento de que houve excesso de prazo na prisão preventiva dos acusados Giovane Gaspar da Silva, Magno Braz Borges e Adriana Alves Dutra.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além deles, outras três pessoas são acusadas pelo homicídio duplamente qualificado de João Alberto. A qualificação do crime se caracteriza por incluir a utilização de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em julho deste ano, a Justiça do Rio Grande do Sul retirou o qualificadora de motivo torpe do julgamento dos seis réus. Todavia, o Ministério Público recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ), solicitando a inclusão da qualificadora. O recurso será analisado e decidido antes do julgamento final. Segundo a desembargadora Rosaura Marques Borba, a continuidade da prisão preventiva por um período prolongado, apesar da complexidade do caso, configura cumprimento antecipado de pena. “Não há justificativa razoável para a manutenção da prisão, por prazo manifestamente desproporcional, circunstância que, acaso mantida, configura, na prática, o indesejado cumprimento antecipado da pena", escreve.