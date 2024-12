Jovem de 26 anos morre após cair de sacada de prédio no RS

Um jovem de 26 anos de idade morreu após cair da sacada no quinto andar de um prédio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O fato aconteceu na madrugada do último sábado, 14, e está sendo investigado pela Polícia Civil gaúcha.



De acordo com testemunhas, o homem, identificado como Gabriel Scapin, participava de uma festa com amigos quando se escorou em uma grade de madeira da sacada do prédio. A grade acabou quebrando.