Diplomata e escritor: conheça o novo imortal Edgard Telles Ribeiro

Embaixador, cineasta, crítico, professor universitário, escritor. O novo eleito para a Academia Brasileira de Letras, Edgard Telles Ribeiro, teve várias profissões, sempre ligadas à palavra. Nascido no Chile, na cidade de Valparaíso, e naturalizado brasileiro, o autor de contos e romances foi eleito na quarta-feira (11) para a Cadeira 27. Antes dele, ocupava essa cadeira o poeta e letrista Antonio Cicero, que teve uma morte assistida na Suíça, aos 79 anos..

Escolhido por 28 votos de 39 possíveis, o diplomata é autor de 15 livros, sendo o mais recente, Jogo de armar (2023), finalista do Prêmio Jabuti. O romance Olho de rei recebeu o prêmio da ABL para melhor obra de ficção de 2006. Já O Punho e a Renda, sobre a ditadura militar, conquistou o prêmio de melhor romance do Pen Clube, em 2015.

Telles Ribeiro estudou cinema na Universidade da California (UCLA) e deu aula no curso de cinema na Universidade de Brasília (UNB). Iniciou a carreira de diplomata em 1966, quando entrou no Instituto Rio Branco, e dedicou parte importante de sua carreira à diplomacia cultural. Chegou a chefiar o departamento cultural do Ministério das Relações Exteriores, entre 2002 e 2005.

O presidente da ABL, Merval Pereira, destacou que Telles Ribeiro produziu contos e romances, e acumulou experiência na diplomacia cultural que será benéfica à ABL.

“Edgard foi eleito por ser um romancista, e não um diplomata, mas como diplomata também trabalhou na área cultural, inclusive com o Gilberto Gil ministro da Cultura. Então, ele tem mais essa vantagem para a Academia, a experiência com a cultura que vai nos ajudar muito”.