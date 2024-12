Projeto que proíbe celulares em escolas é aprovado em Comissão da Câmara Federal

De acordo com a CNN Brasil, o projeto foi aprovado por 45 votos a 14, e prevê a proibição também em horários de recreio e intervalo entre as aulas. Conforme o texto, a restrição vale para a educação básica: educação infantil, ensino fundamental e médio.



O texto aprovado determina que as escolas elaborem estratégias para tratar da saúde mental dos alunos da educação básica. Ainda de acordo com a Câmara, as redes de ensino deverão oferecer treinamento periódico para a detecção, prevenção e abordagem de sinais sugestivos de sofrimento mental e os efeitos danosos do uso sem moderação das telas.



Pesquisa revela que 86% dos brasileiros são a favor da restrição de celulares nas escolas



Um estudo da Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, apontou que a ampla maioria da população brasileira — cerca de 86% — é a favor de algum tipo de restrição ao uso de celular dentro das escolas.

54% da população são favoráveis à proibição total dos aparelhos. 32% dos entrevistados acreditam que o uso deveria ser permitido apenas em atividades didáticas e pedagógicas. Apenas 14% dos brasileiros são contrários às medidas.