Lula passa bem após cirurgia de emergência

Operado às pressas depois de sentir forte dor de cabeça, presidente já conversa, se alimenta e não terá sequelas, informou equipe médica do Hospital Sírio-Libanês.Após passar por uma cirurgia de emergência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 anos, está bem, conversa e não ficará com sequelas, informou nesta terça-feira (10/12) a equipe médica que operou o petista. Lula foi internado às pressas na noite desta segunda-feira e submetido a uma craniotomia para drenar um hematoma, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde o presidente foi operado. A craniotomia é a remoção de parte do osso do crânio para expor o cérebro para a realização de uma cirurgia. A cirurgia transcorreu sem problemas, e Lula está bem, afirmou a equipe médica, acrescentando que o presidente está sendo monitorado na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital. "O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi extubado, e encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação aí nos próximos dias", disse o médico Roberto Kalil, durante uma coletiva de imprensa. Kalil informou ainda que presidente ficará ainda 48 horas na UTI para observação. "Como eu disse ele está bem, se alimentando, consciente, está normal. É mais por precaução", acrescentou. A previsão é que Lula receba alta no começo da próxima semana. O médico Marcos Stavale afirmou que, após receber alta, o presidente pode seguir a vida com normalidade. Acidente em outubro Segundo os médicos, o hematoma teve origem na queda que Lula sofreu em casa no dia 19 de outubro, quando bateu a nuca ao cair no banheiro. Naquele dia ele levou cinco pontos e foi liberado após exames, mas orientado pelos médicos a não realizar viagens longas. A complicação, que levou à cirurgia, é comum após uma queda como a sofrida por Lula, informaram os médicos. No dia seguinte, Lula cancelou sua viagem à Rússia, onde participaria de um encontro de cúpula do Brics, e acompanhou a reunião por videoconferência. Apesar de impedido de viajar, Lula foi liberado para as demais atividades. Desde então tem feito exames periódicos de acompanhamento. O boletim médico do Hospital Sírio-Libanês diz que Lula foi levado à unidade de Brasília do hospital após sentir dor de cabeça. Uma ressonância magnética revelou uma hemorragia intracraniana, causada pelo acidente doméstico do dia 19. O presidente foi então transferido para a unidade de São Paulo do hospital, onde foi operado para a drenagem do hematoma. Outros problemas de saúde Este não é o primeiro problema de saúde de Lula desde que retornou à Presidência da República, em janeiro de 2023. Em março daquele ano ele cancelou uma viagem à China para se recuperar de uma broncopneumonia. Em setembro foi operado no quadril devido a uma artrose, quando colocou uma prótese. No mesmo dia, passou por uma cirurgia plástica para retirar excesso de pele nas pálpebras, que lhe atrapalha a visão. as/cn (Reuters, Efe, OTS)