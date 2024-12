Santa Catarina enfrenta estragos em 22 cidades após fortes chuvas

Santa Catarina sofre com fortes chuvas, que já atingem 22 cidades / Crédito: Dênio Simões/MIDR

O estado de Santa Catarina enfrentou um sábado, 7, de fortes chuvas, que causaram danos em 22 municípios, conforme o boletim mais recente da Defesa Civil estadual. Alagamentos, enxurradas e deslizamentos afetaram diversas regiões, deixando dezenas de desabrigados e mobilizando equipes locais. Joinville, a maior cidade do estado, registrou 106 mm de chuva em 24 horas. A região central ficou completamente alagada, com interrupções no transporte coletivo pela manhã. O vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) teve seu início adiado em duas horas. Apesar de o prefeito Adriano Silva (Novo) afirmar que os serviços estão normalizados, moradores relataram dificuldades de locomoção no início do dia.

Ainda em Joinville, crianças que participavam de uma aula de catequese na Paróquia Santo Antônio, no bairro Bom Retiro, ficaram ilhadas. O pároco Edvaldo Nogueira relatou que, em apenas 20 minutos, a água invadiu o local, obrigando os alunos a subirem nas mesas para se proteger.

A Defesa Civil alerta que as chuvas devem persistir até segunda-feira, 9, com risco elevado de deslizamentos e alagamentos em áreas próximas à divisa com o Paraná. O governador Jorginho Mello (PL) recomendou que a população se mantenha informada e atenta aos números de emergência: 199 e 193. Entre as orientações estão evitar ruas alagadas, buscar abrigo seguro em casos de temporais e ficar atento a sinais de risco em encostas, como estalos ou inclinação de postes e muros. Impactos em outros estados

O Paraná também enfrenta volumes expressivos de chuva. Em Dois Vizinhos foram registrados 128 mm em 24 horas, enquanto Francisco Beltrão e Laranjeiras ultrapassaram os 100 mm. No Rio Grande do Sul, cidades como Horizontina e Passo Fundo tiveram acumulados próximos de 100 mm.