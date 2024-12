Menino Jesus de Aleijadinho é destaque em exposição de presépios em SP

A representação do Menino Jesus com feições orientais, queixo bipartido e cabelos revoltos feita por Aleijadinho é um dos principais destaques da exposição Natividade - iconografias, tradições e presépios, com abertura neste domingo (8), na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, no bairro do Morumbi, em São Paulo. A exposição, além da obra do escultor mineiro, vai mostrar o Menino Jesus em pinturas e esculturas desde o nascimento até sua infância.