Hoje é Dia: Tom Jobim, Catulo de Paula e Dia do Forró são destaques

Nascimento do ator e cineasta estadunidense John Cassavetes (95 anos) - considerado como o "pai do cinema independente dos Estados Unidos", tornou-se uma referência no seu país por conta do seu estilo autoral

Nascimento da atriz britânica Judi Dench (90 anos) - vencedora de prêmios expressivos como Oscar e BAFTA

Morte da assistente social paulista Eunice Weaver (55 anos) - dedicou-se ao cuidado dos hansenianos, com atuação pioneira na oferta de educação aos filhos de pessoas com hanseníase. Representou o Brasil em inúmeros congressos internacionais sobre o tema, foi a primeira mulher a receber, no país, a Ordem Nacional do Mérito, no grau de Comendador, e a primeira pessoa, na América do Sul, a receber o troféu Damien-Dutton

Bill Clinton propõe a criação da ALCA (Área de Livre Comércio das Américas) durante a Cúpula das Américas, em Miami (30 anos)