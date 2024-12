PM agride idosa e dá golpe mata-leão em homem durante abordagem em São Paulo / Crédito: Reprodução/ G1 SP

Policiais militares agrediram uma mulher de 63 anos e deram um mata-leão em seu filho durante abordagem realizada na garagem da casa da família, no município de Barueri, na Grande São Paulo. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira, 4. Conforme informações do G1 SP, Matheus Higino Lima da Silva, 18, e Juarez Higino Lima Junior, 39, estavam na área externa da casa próximos a uma moto quando foram abordados por militares. O veículo estava com a documentação atrasada e, por este motivo, os agentes iriam apreender a motocicleta.

Contudo, pai e filho resistiram a ação e correram para a área interna da garagem. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela PM, os dois teriam xingado os agentes de "seus lixos".

Em seguida, a equipe policial retornou ao local com reforços e adentraram na garagem, agredindo com golpes de cassete os dois residentes da casa. A ação policial tornou-se uma confusão generalizada, conforme o G1. A dissidência foi registrada por câmeras de segurança do local. Nas imagens é possível ver que um dos agentes chegou a aplicar em Juarez um golpe de mata-leão, proibido pela instituição desde 2020. No vídeo, Lenilda Messias Santos Lima, mãe de Juarez, aparece com o rosto sangrando e chorando. Ela é empurrada e chutada por um PM, que puxa a idosa pela gola do casaco.

À TV Globo, Juarez relatou que os policiais entraram na casa sem permissão e com conduta violenta. “Eles vieram e deram um monte de pontapé, empurraram a porta e abriram. Do jeito que eles abriram, já entraram com pistola na nossa cara, com laser, as pistolas com luz verde na nossa cara, arma grande e o cassetete batendo em todo mundo. Pegaram meu filho e levaram para o canto. Batendo nele todo o tempo e virou aquela confusão generalizada. Uma verdadeira cena de terror”, destaca. Em razão dos ferimentos, Juarez, Matheus e Lenilda foram encaminhados ao Pronto Socorro Central de Barueri (Sameb) e, posteriormente, à Delegacia de Polícia de Barueri. O caso foi registrado como desacato, resistência, lesão corporal e abuso de autoridade.

Por meio de depoimento, os policiais justificaram a entrada na residência sem autorização e o uso da força pela “caracterização do estado flagrancial em que se encontrava Matheus, que teria praticado, em tese, o crime de desacato contra os policiais”. A Secretaria da Segurança Pública foi questionada acerca da conduta dos agentes. Em nota ao G1, a pasta informou que “não compactua com desvios de conduta e assegura que qualquer ocorrência envolvendo excessos será investigada e os agentes devidamente punidos”. "A Polícia Civil analisa as imagens da ocorrência e investiga todas as circunstâncias dos fatos. O caso foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar para apuração e as devidas medidas", acrescentou a pasta no comunicado.