VEJA: carro capota "sozinho" no PR; fio arrastado por caminhão teria levantado o veículo

Proprietária do automóvel afirma que não possui seguro; empresa responsável nega que caminhão tenha causado incidente, mas afirma que arcará com o prejuízo se provada a responsabilidade

Um veículo do modelo Fiat Uno foi flagrado capotando “sozinho” no município de Laranjeiras do Sul, estado do Paraná, durante a última segunda-feira, 25. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o carro estava estacionado e de forma repentina, tem a traseira levantada e fica de cabeça para baixo. Ninguém ficou ferido no acidente.

De acordo com testemunhas, a causa do acidente teria acontecido sido causado pela colisão entre um caminhão bitrem e um cabo de telefonia. O fio teria sido arrastado pelo caminhão ao longo da via após o suposto choque, até se enroscar no Fiat Uno estacionado e alavancar o automóvel. As informações são do G1 Campos Gerais e Sul.