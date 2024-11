Homem tenta levar menino de três anos que estava com babá e é preso em SP

O homem que agrediu uma mulher e tentou raptar uma criança de três anos na zona norte de São Paulo na última quarta-feira, 20, foi preso na tarde de sexta-feira, 22, pela Polícia Civil de São Paulo. A corporação informou que o suspeito, de 29 anos, seguia detido nesse sábado, 23, após cumprimento do mandado de prisão temporária, autorizado pela Justiça paulista.

Ao g1 SP, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que uma testemunha e a mãe do menino já foram ouvidas no inquérito policial que apura o caso. A pasta esclareceu, ainda, que equipes do 40º Distrito Policial seguem em diligências para o "completo esclarecimentos dos fatos".