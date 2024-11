Saiba como excluir automaticamente pagamento associativa pelo Meu INSS

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que tiverem desconto de mensalidade de associação a entidades e sindicatos no contracheque, podem pedir a exclusão do débito de forma automática pelo aplicativo ou pelo site Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que tiverem desconto de mensalidade de associação a entidades e sindicatos no contracheque, podem pedir a exclusão do débito de forma automática pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Novos descontos no benefício previdenciário ficarão bloqueados até que o segurado, se quiser, faça o desbloqueio da contribuição associativa. A exclusão já existia, porém, não era de forma automática.

O INSS calcula que dos atuais 7,6 milhões de aposentados e pensionistas associados a sindicatos e outras organizações de classe, 1 milhão reclamaram de descontos indevidos entre janeiro de 2023 a maio de 2024, E segundo auditoria determinada pelo próprio INSS, todos os débitos nos benefícios que foram autodeclarados como não autorizados foram cancelados. Saiba como excluir descontos Os beneficiários devem acessar o Meu INSS com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha do portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br. E seguir o passo a passo abaixo.

· Na página inicial, o internauta deve selecionar “Novo pedido”. · No campo de busca (onde tem a lupa) escrever: “Excluir mensalidade”. · Em seguida irão aparecer opções, selecione: “Excluir mensalidade de associação ou sindicato no benefício”.

· Depois, clicar em “Atualizar” para conferir e, se necessário, atualizar os dados. · Selecionar, então, o ícone “Avançar”. · Posteriormente, ao ler as instruções, o usuário deve escolher “Avançar” e informar os dados solicitados

· Então, se necessário, será a hora de anexar os documentos. · O aposentado ou pensionista deverá selecionar a agência de relacionamento com o INSS e conferir os dados informados no requerimento. · Por fim, deverá declarar que leu e concorda com as informações disponibilizadas acima e clicar em Avançar.