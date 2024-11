Plano para assassinar Lula repercute na imprensa europeia

Sites de notícias destacam prisões de militares e policial, que são acusados de planejar em 2022 assassinatos do então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes.As detenções de quatro militares e um policial federal acusados de planejar o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, ainda antes da posse dele, foram noticiadas também pela imprensa europeia nesta terça-feira (19/11). Os sites de alguns dos principais jornais e revistas do continente destacaram ainda que os planos incluíam um golpe de Estado e que um dos militares detidos trabalhou no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os planos visavam também o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes, acrescentaram. Frankfurter Allgemeine Zeitung (Alemanha) – Soldados teriam planejado assassinato de Lula "Quatro soldados e um policial teriam planejado o assassinato do presidente Lula em 2022. Eles já foram presos. O vice-presidente e um juiz de alto escalão também eram alvos dos planos de assassinato." Spiegel Online (Alemanha) – Soldados de elite brasileiros são presos por planejar um golpe de Estado "Eles teriam planejado assassinar o presidente e instalar um governo militar: Quatro soldados foram presos no Brasil. Um dos suspeitos era membro do governo do ex-presidente Bolsonaro." Der Tagesspiegel (Alemanha) – Plano de assassinato de Lula: forças de segurança brasileiras são presas por supostos planos de golpe "Após a vitória eleitoral sobre Bolsonaro em 2022, vários soldados e um policial teriam planejado assassinar Lula. Não está claro por que eles não concretizaram seus planos." Le Monde (França) – No Brasil, prisão de vários militares suspeitos de complô para assassinar o presidente Lula "O policial e os quatro oficiais do Exército presos na terça-feira são suspeitos de planejar o assassinato de Lula, vencedor da eleição presidencial de outubro de 2022 contra o então presidente de extrema direita, Jair Bolsonaro, a fim de impedi-lo de tomar posse em 1º de janeiro de 2023." The Guardian (Reino Unido) – Polícia brasileira prende cinco por plano para assassinar Lula após vitória nas eleições de 2022 "Quatro militares e um policial foram detidos sob suspeita de plano para impedir a posse do presidente." El País (Espanha) – Brasil prende ex-alto funcionário de Bolsonaro e outros quatro acusados de tentar assassinar Lula em 2022 "Os suspeitos, todos agentes da segurança pública, são acusados de planejar envenenar o então presidente eleito como parte de um golpe de Estado." Público (Portugal) – Polícia brasileira detém general e militares suspeitos de planearem morte de Lula da Silva "Detenções fazem parte da operação para investigar alegada organização criminosa que terá planeado golpe de Estado para impedir a posse do Presidente pós as eleições presidenciais de 2022." as (ots)