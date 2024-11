A luta contra a fome no 3º mandato de Lula: entre avanços e desafios Presidente fez da luta contra a fome uma das principais bandeiras durante sua trajetória política. Lançará, na abertura da cúpula do G20 no Rio, uma "Aliança global contra a fome e a pobreza" 15:09 | 14/11/2024 Autor AFP AFP Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Ocupantes de um prédio no centro do Rio de Janeiro, Brasil, recebem alimentos da ONG Ação da Cidadania. Insegurança alimentar no Brasil é um dos desafios do 3º mandato de Lula Crédito: PABLO PORCIÚNCULA / AFP

Sem carne nem verduras na geladeira, a fome ameaça o lar de Neide Fernandes. No Brasil, a insegurança alimentar ainda atinge milhões de brasileiros, apesar da luta intensificada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. LEIA TAMBÉM | Bolsa Família: Dá para viver "muito bem" só com o benefício?



Fernandes, uma ex-caixa de 60 anos, vive com o marido e dois netos adolescentes em um minúsculo apartamento de dois cômodos em um hotel abandonado no centro do Rio de Janeiro. Fios elétricos percorrem os estreitos e escuros corredores.

Além de reservas de arroz e feijão que conseguiu pela maior parte graças a doações, ela tem apenas cerca de 20 ovos, a proteína animal "mais barata" pela qual pode pagar. "Não dá para fazer três refeições boas por dia", lamenta ela. Sua família faz parte da lista de 40 milhões de brasileiros que sofrem de "insegurança alimentar" de uma população de 212 milhões de habitantes, segundo a ONU. ESPECIAL NO OP+ | Bolsa Família: Beneficiários são "preguiçosos" que não trabalham?



O problema pode parecer paradoxal para uma potência agrícola, mas a maior parte da produção nacional é voltada para a soja e o açúcar, para exportação, e não para itens básicos como arroz ou feijão. Apesar disso, Lula fez da luta contra a fome uma das principais bandeiras durante sua longa trajetória política, e na segunda-feira lançará, na abertura da cúpula do G20 no Rio, uma "Aliança global contra a fome e a pobreza". "Ele faz a diferença" Desde que seu marido ficou desempregado há oito anos, Neide Fernandes é beneficiária do Bolsa Família, o programa social emblemático do governo que distribui dinheiro para famílias, desde que os filhos estejam na escola. Com "600 reais, a gente vai no mercado e não traz nada", afirma.

Nas últimas eleições presidenciais, em 2022, Fernandes votou sem hesitar em Lula, cujos dois primeiros mandatos (2003-2010) tiraram milhões de brasileiros da pobreza. "Eu acreditava que ele ia fazer mais alguma coisa, mas eu não achei que teve muita melhoria", critica.

Outra beneficiária do Bolsa Família, Aila Martins, de 36 anos, ainda apoia o petista, cuja própria superação da pobreza o tornou popular entre os mais desfavorecidos. "Ele já passou fome, a gente sabe a história de vida dele. Ele faz a diferença", diz ela, mãe de três filhos e grávida do quarto. Ainda assim, Aila faz fila para receber uma quentinha de alimentos em uma sede da ONG Ação da Cidadania, em um bairro do Rio, aos pés de uma favela.