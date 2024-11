Trilha de Letras recebe escritor e antropólogo Maurício de Almeida

A edição inédita do Programa Trilha de Letras que a TV Brasil exibe nesta quarta-feira (13), às 23h, traz um bate-papo com o escritor e antropólogo campineiro Maurício de Almeida. Durante a conversa com a apresentadora Eliana Alves Cruz, o autor fala do seu terceiro livro, “Equatoriais” (2023). A edição inédita do Programa Trilha de Letras que aexibe nesta quarta-feira (13), às 23h, traz um bate-papo com o escritor e antropólogo campineiro Maurício de Almeida. Durante a conversa com a apresentadora Eliana Alves Cruz, o autor fala do seu terceiro livro, “Equatoriais” (2023).

A obra reúne 13 contos inspirados por uma série de viagens feitas por Maurício de Almeida em decorrência de suas atividades profissionais. Ele é servidor público da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e realiza diversos trabalhos de campo pelo país.

A partir dessas viagens - por locais desconhecidos pela maioria dos brasileiros -, o escritor fala sobre personagens que estão fora das suas zonas de conforto, interagindo com situações e pessoas que em suas vidas cotidianas provavelmente nunca conheceram. Em Equatoriais Maurício fala sobre relações paternas, questões fundiárias e povos originários. A estreia de Maurício de Almeida na literatura foi com Beijando Dentes (2008), livro de contos vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2007. Sua segunda publicação é o romance A Instrução da Noite (2016), agraciado com o Prêmio São Paulo de Literatura em 2017 na categoria Autor Estreante com até 40 anos. Além de ter participado de diversas coletâneas literárias, Maurício teve obras traduzidas para o espanhol e inglês e escreveu peças de teatro e roteiros para audiovisual. Ainda durante a atração da emissora pública, a jornalista Jordana Pires indica o título O Barulho do Fim do Mundo (2023), de Denise Emmer, no quadro Dando a Letra, espaço com dicas de livros. Em uma narrativa que mescla o imaginário e o real, a obra explora o realismo mágico para contar a história de uma casa e uma menina que sofre nas mãos de tiranos.