G20 muda rotina da cidade do Rio, que entra em Estágio 2

A partir desta quinta-feira até o dia 17 de novembro, na região da Praça Mauá e zona portuária, acontecerão o G20 Social, o Festival Aliança Global e o U20. Já nos dias 18 e 19, será a Reunião de Cúpula do G20, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM).

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, no período entre 15 a 20 de novembro não serão implantadas as áreas de lazer no Aterro do Flamengo e na orla da zona sul da cidade, mas as pistas do Aterro e de acesso às praias da zona sul permanecerão abertas.

Equipes operacionais permanecerão de prontidão no Centro de Operações e vão monitorar os deslocamentos das comitivas que estão na cidade para o G20, o que exigirá fechamento momentâneo das vias para a passagem dos comboios das autoridades nacionais e internacionais.