SP: Prefeitura multa escola em R$ 44 mil por barulho de estudantes

Vizinho da instituição busca Ministério Público de São Paulo para denunciar barulho; escola relata ameaças por parte do denunciante

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Programa Silêncio Urbano (Psiu), multou em R$ 44 mil uma escola pública estadual em Santa Cecília, na região central do Estado. A medida ocorreu após reclamações de moradores de um condomínio vizinho.

As queixas dos moradores próximos são em relação ao barulho durante o uso da quadra esportiva pelos estudantes da Escola Estadual Professor Fidelino de Figueiredo. O espaço está localizado em frente a apartamentos do condomínio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A penalidade foi resultado de um requerimento do Ministério Público de São Paulo (MPSP) para a Prefeitura, após ser acionado por moradores. O órgão solicitou que a mesma realizasse vistorias no local. A visita constatou ruídos sonoros acima do permitido. Foram realizadas duas inspeções consecutivas, nos dias 25 e 26 de setembro.