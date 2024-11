Como será a relação entre Lula e Trump após volta do republicano ao poder?

Entretanto, fontes no Planalto descartam uma relação intensa como a que há entre Lula e o atual presidente Joe Biden. A percepção é que a proximidade entre o trumpismo e o bolsonarismo inviabiliza uma relação muito próxima. Além do abismo ideológico que separa Trump do presidente brasileiro.

Em entrevista à colunista do Uol, Raquel Landim, o assessor especial da Presidência para Relações Internacionais, Celso Amorim, disse que espera que as relações entre Trump e Lula sejam boas e que possam ser pragmáticas. Para exemplo, o diplomata cita a saudável parceria que houve entre Lula e George W. Bush, que tinham ótimas relações diplomáticas e pessoais.

À primeira vista, quando pensamos em Trump e Lula, lembramos do histórico de declarações um sobre o outro. Olhando por esse ângulo, não é possível esperar muita coisa dessa relação. Porém, uma frase clichê no universo do jornalismo político nos faz querer crer que, na verdade, pode ser diferente. Afinal, "uma coisa é campanha, outra coisa é vida real”.

Antes disso, é preciso resgatar as relações entre os presidentes dos dois países desde a redemocratização do País. O primeiro civil a despachar do Planalto após a transição do regime militar, foi o ex-presidente José Sarney (MDB), hoje com 94 anos. Ainda em Guerra Fria, porém no final dela, o líder brasileiro foi contemporâneo do homólogo americano Ronald Reagan, conhecido por ser um ferrenho opositor dos ideais comunistas.

Luiz Philipe de Oliveira, mestre e doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo (USP), explicou que desde a redemocratização do País, a relação do Brasil com os Estados Unidos passou por três grandes períodos.

“O Brasil teve três grandes períodos desde a redemocratização, o alinhamento, a autonomia e diálogos estratégicos. A gente tem um alinhamento de 1988 a 1992 com o Collor. Você tem autonomia de que vai de Itamar Franco até FHC, de 1992 a 1999, e de 2000 a 2008 você tem a evolução para diálogos estratégicos”, explicou Luiz.