Desabamento de prédio após explosão deixa mortos e feridos em Maceió

Entre as vítimas fatais estão dois adultos e uma criança de 10 anos

Na madrugada desta quinta-feira, 7, um prédio duplex com oito apartamentos desabou no Residencial Maceió, na Cidade Universitária, em Maceió. Por volta das 4h30min, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por moradores, informando a suspeita da explosão de um gás de cozinha.

Segundo informações divulgadas pelo portal g1, o Corpo de Bombeiros confirmou as mortes de Tallyson Felipe, de 10 anos; do avô dele, Gilvan da Silva, de 67 anos; e de uma terceira vítima identificada como Wesley.

De acordo com os militares, outras cinco pessoas feridas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Após a explosão, o cenário de destruição mobilizou as equipes de resgate e os moradores da vizinhança em busca de possíveis sobreviventes entre os escombros.