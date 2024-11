Aproveite a Black Friday para limpar seu nome com a Fortal Soluções Financeiras

Um milhão de pessoas devem recuperar crédito com os serviços da Fortal Soluções Financeiras

Sediada na capital cearense, a Fortal Soluções Financeiras é líder nacional na recuperação de crédito. Pessoas físicas e jurídicas do Brasil inteiro podem procurar seus serviços para limpar o nome nos órgãos de proteção ao crédito.

“Estamos democratizando o acesso a crédito para quem enfrenta restrições no nome. Milhares de brasileiros estão limpando o nome com a gente e recuperando sua dignidade financeira”, destaca Lucas Sales, CEO da Fortal. A empresa tem a previsão de alcançar 1 milhão de clientes até 2025.

Durante todo o mês de novembro, a Fortal entra no ritmo de Black Friday com condições imperdíveis. “Preparamos condições tão acessíveis que ninguém vai aceitar continuar vivendo com o nome sujo depois disso”, garante Lucas.