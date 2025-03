Thiago Monteiro perde final no Paraguai e segue amargando jejum de títulos

O cearense Thiago Monteiro amargou o vice-campeonato do Challenger de Assunção, no Paraguai, neste domingo, 23, após ser derrotado na grande final pelo americano Emilio Nava, número 235 do mundo. O brasileiro, em dia de pouca inspiração, até fez um jogo parelho no primeiro set, mas caiu de rendimento no segundo e viu o adversário fechar com tranquilidade a partida, com placares de 7/5 e 6/3.

Foi o segundo vice consecutivo de Thiago Monteiro. Na semana passada, o cearense chegou à final do Challenger de Santiago, no Chile, mas perdeu para o colombiano Daniel Galán, número 121 do mundo, no jogo decisivo. Assim como neste domingo, 23, o revés em questão aconteceu por dois sets a zero, também com parciais de 7/5 e 6/3.