João Fonseca vira sobre Tien e estreia com vitória no Masters de Miami

João Fonseca venceu Learner Tien de virada / Crédito: Rich Storry / Getty Images North -America / getty Images via AFP

A jornada de João Fonseca no ATP 1000 de Miami começou com superação e vitória nesta quinta-feira, 20. Número 60 do mundo, o prodígio brasileiro venceu o rival Learner Tien (66º) de virada, por 2 sets a 1, parciais de 6(1)/7, 6/3 e 6/4, em jogo que superou o clima seco e um desarranjo estomacal. O confronto de jovens tenistas ocorreu no Hard Rock Stadium, quadra principal em Miami Gardens No sábado, 22, o prodígio brasileiro de 18 anos tem um desafio ainda maior do que o talentoso dono da casa. Ele encara o francês Ugo Humbert, número 20 do ranking, pela segunda rodada do Masters.

O torneio na Flórida representa a terceira participação de João Fonseca em um Masters 1000 na carreira. Neste ano, o carioca de 18 anos disputou a edição em Indian Wells, mas acabou eliminado no primeiro jogo após ser derrotado pelo britânico Jack Draper. Desta vez, em Miami, fez valer o favoritismo contra Tien, rival contra o qual acumulava quatro vitórias seguidas.

O primeiro set da partida foi acirrado, com alternância de protagonismo entre os dois tenistas. O desequilíbrio aconteceu no tie-break, após 6 a 6 no placar, momento do jogo em que Tien cresceu de rendimento e João Fonseca, sem tanta eficiência e concentração, errou bolas e declinou. Vitória do americano por 7 a 6. Apesar de Tien jogar “em casa”, a torcida no Hard Rock Stadium era para o brasileiro. E ele não se abalou com a derrota parcial. Voltou melhor para o segundo set e não deu chances para o adversário: 6 a 3 no placar. No terceiro e decisivo set, Fonseca conseguiu uma quebra no início e manteve o saque mesmo depois de enfrentar desarranjo estomacal. Ele chegou a receber atendimento médico em quadra, com ânsia de vômito. Com o resultado, Fonseca é o único remanescente brasileiro na chave masculina de simples, já que Thiago Seyboth Wild foi eliminado na estreia pelo francês Quentin Halys.

Bia Haddad é dominada por 215 do mundo e cai na estreia Cabeça-de-chave 16 do torneio e 18º melhor do ranking da WTA, a brasileira Beatriz Haddad Maia não viu a cor da bola contra a tcheca Linda Fruhvirtova, 215ª do mundo.

Bia Haddad, que iniciou sua trajetória no torneio já na segunda fase, foi atropelada pela tcheca no primeiro set por 6 a 0 e, no segundo, amargou nova derrota por 6 a 2, despedindo-se precocemente do Miami Open em simples. Nas duplas, ao lado da alemão Laura Siegemund, Bia estreia nesta sexta-feira, 21, contra Caroline Dolehide (EUA) e Storm Hunter (Austrália). Já Luisa Stefani, ao lado da húngara Tímea Babos, avançou para as quartas de final ao vencer Giuliana Olmos (México) e Ulrikke Eikeri (Noruega) por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4).