Thiago Monteiro perde final em Santiago, mas voltará ao top-100

Thiago Monteiro chegou a sacar para vencer o set inicial e levou os nove primeiros pontos na final do Challenger 75 de Santiago, no Chile. Mas a taça vai para a casa do colombiano Daniel Elahí Galán, que se encontrou no terceiro game da partida e venceu o cearense por 2 sets a 0, parciais 7/5 e 6/3.

Era a chance de o veterano conquistar o décimo título da série Challenger na carreira, sendo o primeiro desde 2023. Apesar do revés, Monteiro voltará ao top-100 do mundo no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) desta segunda-feira, 17.