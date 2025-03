João Fonseca é campeão em Phoenix e deve atingir melhor ranking da carreira

João Fonseca deve entrar no top-60 do mundo pela primeira vez na carreira após título em Phoenix. / Crédito: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Em jogo de dois tie-breaks, o prodígio brasileiro João Fonseca, de 18 anos, venceu o sempre imprevisível Alexander Bublik, do Cazaquistão, e foi campeão do Challenger 175 de Phoenix. O triunfo, neste domingo, 16, foi por 2 sets a 0, 7/6(5) e 7/6(5). Com o resultado, Fonseca deve entrar no top-60 do mundo pela primeira vez na carreira. É ainda o terceiro título do carioca no ano, após o Challenger de Camberra e o ATP 250 de Buenos Aires.

Acima dele, há apenas um jogador de até 19 anos: o tcheco Jakub Mensik, 54 do mundo. O segundo melhor atleta de 18 anos na ATP é o norueguês Nicolai Budkov Kjaer, número 299 do ranking mundial.

Neste domingo, a partida foi um típico duelo contra o brilhantemente inconsistente Bublik, ex-top 20 do mundo. Extremamente habilidoso, o cazaque ia de um ace de segundo serviço para uma deixadinha errada em sequência. No primeiro set, Fonseca chegou a sacar pela partida. Mas Bublik cresceu e levou para o tie-break, em parcial com quatro quebras de saque — duas para cada. Aí, a pancadaria do brasileiro prevaleceu. No segundo, o famigerado saque por baixo de Bublik apareceu algumas vezes, e o equilíbrio prevaleceu até o 5 a 4 para Fonseca. Neste ponto vieram os dois primeiros match points. O cazaque se safou, mas foi ameaçado também no 6/5.