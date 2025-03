Ceará abre check-in e inicia venda de ingressos para duelo contra o Tijuca pela Superliga B

Já classificado para os playoffs, o Ceará ocupa a 5ª colocação na tabela com 22 pontos, somando oito vitórias e quatro derrotas em 12 partidas disputadas

O Ceará deu início neste sábado, 8, ao check-in para o confronto contra o Tijuca, válido pela 13ª e última rodada da fase classificatória da Superliga B de vôlei. O duelo acontece na terça-feira, 11, às 19h30min (de Brasília), no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza.

Os sócios-torcedores que desejam garantir presença na partida devem acessar o site oficial dos sócios do clube, entrar no "Painel de Sócio" e selecionar a opção "Check-in Aberto", localizada na aba à esquerda do portal.