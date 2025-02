Dupla brasileira busca título do Rio Open contra espanhóis

Após 1h44min de uma difícil partida, o mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Rafael Matos garantiram vaga na final do Rio Open. Jogando muito, especialmente no match tie-break, Melo e Matos derrotaram, de virada, na semifnal, o italiano Luciano Darderi e o argentino Mariano Navone na noite desta sexta-feira.

Para chegar à decisão do ATP 500, no saibro do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, a dupla brasileira venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3-7), 6/3 e 10-5.