Ítalo Ferreira vence etapa de Abu Dhabi da WSL e assume liderança do ranking

FOTO DE ARQUIVO | O brasileiro dominou final contra Rio Waida e garantiu a lycra amarela para a próxima etapa em Portugal / Crédito: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP

O surfista brasileiro Ítalo Ferreira conquistou neste domingo, 16, o título da etapa de Abu Dhabi da World Surf League (WSL). Na decisão, o potiguar superou o indonésio Rio Waida com um somatório de 17.27, garantindo a liderança do ranking do Championship Tour e a lycra amarela na próxima etapa, em Portugal. No caminho até a final, Ítalo eliminou o japonês Kanoa Igarashi nas quartas de final, com direito a uma nota 9.13. Na semifinal, contra o australiano Jack Robinson, melhorou suas notas nas últimas oportunidades e atingiu 9.20 na tentativa decisiva.

Na final, o brasileiro dominou desde as primeiras ondas, utilizando aéreos para construir uma vantagem confortável. Com o título garantido antes mesmo das últimas notas, Ferreira surfou com a bandeira do Brasil amarrada ao corpo, repetindo gesto feito por Gabriel Medina no Surf Ranch em 2019.