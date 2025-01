Brasil enfrenta Dinamarca por vaga na semifinal do Mundial de handebol masculino

A seleção brasileira já alcançou sua melhor campanha em toda a história do torneio e busca ampliar esse feito em busca de um título inédito

O Brasil trabalha para consolidar ainda mais seu nome no cenário do handebol, em um Mundial que já é histórico. Após surpreender ao derrotar seleções tradicionais e favoritas ao título, como Espanha, Suécia e Noruega, a seleção brasileira se prepara para mais um grande desafio nesta quarta-feira, 29, às 13h30min (horário de Brasília): enfrentar a toda-poderosa Dinamarca. O confronto será na Unity Arena, em Oslo, capital norueguesa.

Por outro lado, o Brasil ainda busca alcançar um lugar entre as principais forças do handebol. Nos Jogos Olímpicos realizados na França, a seleção brasileira foi eliminada pela Espanha, que acabou conquistando a medalha de bronze.

Apesar disso, o desempenho da equipe brasileira no atual campeonato é motivo de orgulho e otimismo. Na primeira fase, terminou em segundo lugar no Grupo E, somando quatro pontos, só atrás de Portugal. Na fase seguinte, venceu as três partidas e avançou para uma inédita quarta de final.

Foi ao longo dessas etapas que o time brasileiro mostrou a força e o desempenho necessários para encarar uma potência como a Dinamarca. A campanha atual já é a melhor da história do mundial da modalidade, superando o 9º lugar de 2019. Na edição passada, o Brasil na 17ª colocação.

Até o momento, a seleção sofreu apenas uma derrota, contra Portugal, que pode ser um adversário em potencial na semifinal, caso os brasileiros avancem. Os lusos encaram a Alemanha, também nesta quarta-feira e na Unity Arena, em Oslo (Noruega).